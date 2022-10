CORONA RECHARGE è online con il video che racconta la presentazione dello speciale frigorifero

I momenti dedicati al relax sono importanti. Corona, marchio di eccellenza AB InBev, invita da sempre le persone a staccare dalla quotidianità e a godersi il proprio momento di relax con gli amici: l’attimo perfetto per farlo è quando il sole comincia a calare e il cielo assume tinte dorate.

Trovarsi durante l’ora dell’Aperitivo con il telefono privo di carica – possibilità non affatto remota dopo una lunga giornata di lavoro – può tuttavia essere una potenziale seccatura, che mina il relax del momento della Golden Hour. Per questo Corona ha dato vita a Corona Recharge, progetto sviluppato in collaborazione con W+K e ThinkingBox: come trasformare un cellulare con una carica inferiore al 10% in un rilassante giro di Corona per il tuo Aperitivo con gli amici.

ThinkingBox ha ideato un modello di riconoscimento automatico delle icone degli smartphone che segnalano la percentuale della batteria; in questo modo, quando la tecnologia di Corona Recharge riconosce una batteria scarica, un elettromagnete fa in modo che lo sportello del frigo si apra automaticamente. E l’Aperitivo alla Golden Hour può davvero iniziare.

Per scoprire e conoscere l’innovazione e la creatività di Corona Recharge è online da oggi un esclusivo short film sui canali ufficiali Corona (Facebook, Instagram, YouTube) che ne ha catturato a pieno l’essenza e racconta l’esclusività e lo spirito del progetto.

Con un ritmo incalzante e coinvolgente, scorrono le immagini frenetiche di Milano – che ha ospitato Corona Recharge per la prima volta in assoluto al mondo lo scorso luglio presso il Deus Cafe – lasciando presto spazio alla disconnessione e al relax che solo un Aperitivo con Corona può offrire, questa volta grazie alla tecnologia di Corona Recharge. Dopo la presentazione ufficiale in Italia, Corona Recharge è pronto per fare la sua comparsa prossimamente in altri locali in giro per il mondo.

Lo spirito di Corona Recharge arriva anche sullo store di Amazon: a partire da lunedì 10 ottobre, sarà presente una landing page dedicata – a cui si può accedere anche tramite il video di Corona Recharge – da cui è possibile acquistare la Corona per realizzare il proprio Aperitivo a casa con gli amici.

Grazie a Winelivery, inoltre, per 4 settimane, la filosofia alla base di Corona Recharge diventa digitale! Attraverso l’APP ufficiale Winelivery, collegandosi con un telefono la cui autonomia è inferiore al 20%, sarà possibile ottenere un codice sconto per acquistare un round di Corona direttamente a casa.

Questo, però, accadrà solo durante i Corona Recharge Slot, finestre di tempo di 30 minuti che si attivano durante la Golden Hour. I Corona Recharge Slot sono sei, distribuiti nell’arco delle quattro settimane di attivazione. Stay tuned!

