Nuovi arrivi in casa PM Volley

La PM Volley Potenza si appresta a vivere l’ultima settimana in vista dell’inizio ufficiale della stagione che vedrà le ragazze di coach Marco Orlando di scena a Monopoli domenica prossima. Il lavoro prosegue sul campo sotto l’occhio attento di coach Orlando e del suo staff con il vice Francesco Angiolillo e la preparatrice atletica Annaluce Ostuni. Il roster di recente si è rinforzato con l’arrivo della giovane centrale classe 2003 Emma La Ghezza che nelle passate stagioni ha giocato con l’Asci ed il Santa Maria e con tre giovani promettenti provenienti dal settore giovanile della Pallavolo Antares Sala Consilina. Il sodalizio campano del presidente Virginio Petrarca collaborerà in sinergia con la PM Volley con cui sono in programma una serie di iniziative di crescita reciproca. In casa PM Volley arrivano in prestito quindi la centrale Maria De Vita, la palleggiatrice Alessandra Petrarca entrambe classe 2004 e l’opposto 2005 Edi Ciullo. Il presidente Michele Ligrani lavora anche fuori dal campo, il sodalizio potentino che quest’anno ha compiuto i quarant’anni di attività ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione di grande livello che prevederà un forte impegno anche a livello territoriale, l’iniziativa verrà resa nota nei prossimi giorni.