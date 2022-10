Cariello risponde a Cifarelli: “Autocertificazione per gas gratis è semplice”

Il capogruppo della Lega: “Ringrazio i sindaci per la collaborazione, sono sicuro che nessuno voglia danneggiare i cittadini”

Cariello: “Autocertificazione per avere il gas gratis è un documento semplice per un grande beneficio”

“Cifarelli prova a fare ‘ammuina’, ma l’autocertificazione è un semplice documento da presentare, cui abbiamo avuto familiarità durante la pandemia, che darà un risparmio di migliaia di euro alle famiglie lucane, che potranno essere le uniche in Europa a non subire gli effetti degli aumenti del prezzo del gas. La norma approvata è un inedito a livello europeo ed è fisiologico che servano accorgimenti in corso d’opera. Bisogna ringraziare i sindaci per la collaborazione: sono sicuro che nessuno voglia danneggiare i cittadini. Il Pd prova a nascondere il nulla che ha fatto in 30 anni al governo della Regione. Il centrodestra darà il gas gratis a tutti i lucani allacciati al metano, un fatto storico senza precedenti. E a giorni uscirà il bando per i pannelli fotovoltaici ai non metanizzati. Se il Pd non vuole accedere ai benefici della Legge Bardi, Cifarelli può non presentare l’autocertificazione e pagare la bolletta per intero. Essendo il Pd il “partito dei ricchi”, potrebbero permetterselo”. Lo afferma in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pasquale Cariello