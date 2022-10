Com. stampa – BASILICATA: BOCCIA, REGIONE UMILIATA E CALPESTATA. FIDUCIA IN MAGISTRATURA

“Dalle prime notizie in merito all’inchiesta sulla sanità lucana coordinata dalla Dda di Potenza emergerebbe un quadro preoccupante di rapporti tra clan ed esponenti politici del centrodestra lucano, oltre a una gestione amministrativa opaca. La Basilicata non merita una tale rappresentazione, una Regione intera umiliata e calpestata nella sua dignità. Abbiamo profonda fiducia nella magistratura che saprà fare luce su quanto sta emergendo e ci auguriamo che tutti possano chiarire in tempi rapidi la propria posizione”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e enti locali della Segreteria nazionale PD, in merito all’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla sanità in Basilicata.