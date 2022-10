“SUPPLIER DAY” TOTAL; GALELLA: “IL LAVORO ALLE IMPRESE LUCANE”

“L’evento organizzato oggi da Total Energies rientra nel percorso di trasparenza avviato già da tempo dalla Regione Basilicata per assicurare ai lucani informazioni chiare e puntuali sulle attività estrattive e sulle possibilità di lavoro ad esse connesse. Le imprese lucane, così come i tecnici ed i professionisti, saranno messi nelle condizioni di avere tutte le informazioni sulle procedure di candidatura, di partecipazione alle gare d’appalto e di iscrizione all’elenco dei fornitori. Laddove dovessero mancare le professionalità richieste espressamente da Total Energies, la Regione si impegna a fornire percorsi di alta formazione affinché la richiesta di lavoro trovi risposta in Basilicata. Tra le attività a tutela dei lucani Total Energies ha inserito la figura del Content Local manager: un professionista lucano che avrà il compito di monitorare le ricadute sul territorio delle attività estrattive, vigilando in particolare sul coinvolgimento delle imprese alla partecipazione delle gare e sulla formazione del personale in termini di massimizzazione dell’occupazione locale.

In questo percorso di cambiamento è giunto il momento di mutare il punto di vista e di considerare Total Energies una risorsa e un’opportunità per tutto il territorio, focalizzando l’attenzione sulle possibilità di crescita economica e lavorativa per i lucani e per tutta la Basilicata. Total Energies ha aperto le porte al territorio, ora spetta ai lucani cogliere le opportunità offerte dalla società così da mantenere sul territorio i benefici e le ricadute economiche. La Regione Basilicata è pronta a supportare le imprese e le professionalità”.

Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Alessandro Galella, intervenendo all’evento “Supplier day 2022” organizzato da Total Energies.