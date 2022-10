Alla Cappella Brancacci visite immersive virtuali col Cnr Visore speciale esalta capolavori Masaccio, Masolino, Lippi

Un’esperienza ‘immersiva’ di gruppo per visitare virtualmente in soggettiva la Cappella Brancacci di Firenze, uno dei più alti esempi di pittura del Rinascimento con gli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi: il prototipo del progetto ‘BrancacciPov’, coordinato dal Cnr-Ispc, è stato presentato oggi al salone Tourisma.

Accompagnati da una guida si può visitare virtualmente il monumento, indossare i ‘panni’ di uno degli artisti mentre mette mano all’opera, scambiarsi opinioni.

“E’ un prototipo di ricerca – sostiene Costanza Miliani, direttrice Cnr-Ispc – che propone di risolvere questioni culturali e sociali estremamente complesse, come la priorità data al digitale a discapito della fisicità e delle relazioni umane, o come la disaffezione dei cittadini verso la nostra cultura e storia, che sfocia in una mancanza di percezione dell’importanza che dovrebbe avere la conservazione e la tutela.

L’istituto è infatti impegnato anche nel cantiere di diagnostica della Cappella Brancacci, che è stato il punto di partenza del progetto”.

Il progetto, che consente l’esperienza immersiva tramite sia un visore per la realtà virtuale sia un comune Pc o dispositivo mobile, con la possibilità di puntare una ‘torcia’ virtuale sugli affreschi per l’analisi ai raggi ultravioletti, vede la collaborazione del Comune di Firenze, la consulenza dell’Opificio delle Pietre Dure e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e il finanziamento di Friends of Florence e Jay Pritzker Foundation.

“Le operazioni di restauro della Cappella Brancacci erano diventate un’occasione unica – ha dichiarato Alessia Bettini, vicesindaca di Firenze – per vedere da vicino opere meravigliose. Adesso con questo progetto c’è un’ulteriore opportunità per riscoprire questo capolavoro”.

