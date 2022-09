Tram e traffico bloccati a Milano per Kim Kardashian L’influencer protagonista da Dolce e Gabbana

Tram fermo e traffico bloccato in viale Piave a Milano, di fronte al Metropol, il teatro di Dolce e Gabbana sede della sfilata, per l’arrivo di Kim Kardashian allo show.

Sono centinaia i giovani e non in attesa dell’influencer per cui è stato allestito una sorta di set con tanto di ciak con il titolo della sfilata ‘Ciao Kim’.

Appena entrati al Metropol è ancora un manifesto stile cinematografico con l’icona di stile al centro ad accogliere gli ospiti. La stessa Kim sui social aveva dato numerosi indizi della sua presenza a Milano per lo show.

ANSA