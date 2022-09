Ritardo nella consegna dei presidi per gestione e controllo glicemico: diffida per ASP e ASM

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, dopo vari incontri e diverse sollecitazioni presso gli uffici preposti e ai dirigenti in merito ai ritardi nella consegna dei presidi essenziali per la gestione di bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo uno, che ricordiamo essere una patologia cronica che necessita di cure specifiche per il monitoraggio della glicemia e la somministrazione di insulina ha deciso di procedere mediante diffida inoltrata a mezzo PEC.

Destinatari del provvedimento i direttori generali delle ASL di Potenza e Matera, Dr Luigi D’Angola e Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, e per opportuna conoscenza il documento è stato inoltrato anche al presidente della regione Basilicata Gen. Vito Bardi, all’assessore alla salute e alle politiche sociali avv. Francesco Fanelli, ai Prefetti di Potenza e Matera, dott. Michele Campanaro e dott. Sante Copponi nonché ai Sindaci dei due capoluoghi Mario Guarente e Domenico Bennardi.

AGGD Basilicata ha chiesto ancora una volta delucidazioni affinché si possa risolvere definitivamente la questione dei disservizi che ormai affliggono le famiglie sparse sul territorio lucano, che oltre a far fronte quotidianamente con i disagi legati alla patologia dei figli, si trovano spesso nella condizione di dover chiedere in prestito tali presidi, non potendoli acquistare autonomamente, rientrando nei LEA.

Considerando che ulteriori ritardi potrebbero mettere a serio rischio la continuità terapeutica dei soggetti affetti da questa grave patologia, si è ritenuto necessario procedere mediante diffida.