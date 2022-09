Presentazione ufficiale Team Futsal Senise Stagione Sportiva 2022/2023

Si terrà Giovedì 22 Settembre 2022 alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Senise (PZ) la presentazione ufficiale della compagine del Futsal Senise che per il terzo anno consecutivo si attingerà ad affrontare il campionato nazionale di Serie B di calcio a cinque. Presenti alla manifestazione saranno il massofisioterapista della nazionale italiana di futsal dott. Vittorio Lo Senno, la società Elbe SRL in qualità di main sponsor, l’amministrazione comunale di Senise, la Siritide e Radio Senise Centrale. L’invito principale è rivolto comunque all’intera cittadinanza di Senise e a tutti gli appassionati di questa disciplina. Verranno esposti gli obiettivi stagionali, l’organigramma societario ma soprattutto saranno presentati singolarmente tutti gli atleti nonché l’intero staff tecnico e dirigenziale. Sono previsti dei riconoscimenti ufficiali in forma pubblica a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a vario modo a sostenere questo importante progetto, orgoglio dell’intero territorio. L’augurio e l’obiettivo di questa “Presentazione ufficiale” è quello di avvicinare, grandi e piccini, a questo bellissimo mondo fatto di passione, sport e divertimento sano e costruttivo. Vi aspettiamo numerosi!!