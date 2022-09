Rotondella: l’Assessore Regionale Latronico, il FLAG Coast to Coast e l’Amministrazione Comunale premiano i giovani di ECUCAMP2022 come “Piccoli Custodi del Mare”

Nel corso della “Giornata del Mare e della Cultura Sostenibile” presso Marina di Rotondella (MT), l’Assessore Regionale all’Ambiente Cosimo Latronico, il FLAG Coast to Coast e l’Amministrazione Comunale di Rotondella hanno consegnato gli attestati di “piccolo custode del mare” ai bambini del campo estivo Educamp.

Una giornata di gioco ed educazione ambientale, che ha visto i più piccoli protagonisti delle attività di Orto Sociale, Basilicata Adventure, Ambiente e/è Vita, A.M.Ambiente, Gruppo Pro Ambiente e FIPSAS Matera. L’attività rientrava negli obiettivi 2030 dell’Agenda delle Nazioni Unite, in occasione dell’Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura. A pochi giorni dalla 35esima sessione del Comitato Pesca (Committee of Fisheries) della FAO si è voluto sottolineare il contributo della pesca su piccola scala agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il ruolo giocato dalle comunità nella gestione dell’ecosistema marino e nell’equilibrio socio-economico nelle comunità costiere. “Sotto il motto “RipuliAMO il nostro mare” sono state svolte diverse giornate ecologiche sul litorale rotondellese – racconta Rudy Marranchelli responsabile eventi e comunicazione di Orto Sociale Italia – non va dimenticato inoltre che il 2022 rappresenta l’anno dell’approvazione della legge “Salvamare” che permette ai pescatori di recuperano plastica in mare con le reti di portarla nelle apposite isole ecologiche al fine di avviarla al riciclo. Pensare che fino ad oggi, i pescatori erano costretti a ributtare in mare la plastica pescata, per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di rifiuti. Con l’ultima giornata abbiamo voluto sensibilizzare i più piccoli proprio su questi temi, conferendo loro un attestato e la tessera della FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee”.