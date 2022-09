L’ultimo finesettimana di settembre a Castel Lagopesole è dedicato alla regina della gastronomia del territorio aviglianese: la Strazzata.

Le associazioni culturali Il Cigno e Music On e la Pro Loco Castel Lagopesole, con la

collaborazione del Comune di Avigliano, stanno approntando tutto per la 23° edizione che si svolgerà nel bordo federiciano dal 23 al 25 settembre 2022.

Protagonista indiscussa sarà la focaccia con il pepe nell’impasto che tornerà a presentarsi, dopo due anni di pausa forzata, in una cornice arricchita e d’eccezione.

La piazza di Castel Lagopesole, però, per tre giorni diventerà anche la vetrina delle eccellenze enogastronomiche lucane dove saranno proposti piatti locali come il provolone impiccato, il baccalà con i peperoni cruschi, i dolci tipici e i vini.

Ricco e strutturato sarà anche il programma culturale che vedrà alternarsi la didattica della falconeria agli artisti di strada, l’animazione e momenti di riflessione.

Verrà, inoltre, proposto un percorso nel borgo su “Il Mondo di Federico II” che presenterà testi, fonti e reperti per narrare come il centro federiciano passa da luogo di raccolta temporaneo delle ricchezze agroalimentari per il fabbisogno delle antiche corti medievali a luogo di produzione per un intero territorio e per la sua popolazione.

Il Presidente

Carlo Lucia