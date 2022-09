SCOMPARSA MONS. NOLÈ, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE BARDI

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello del governo regionale per la scomparsa di mons. Nolè, sacerdote potentino che ha incarnato i valori cristiani con umiltà e devozione.

E’ stato un testimone autentico del Vangelo, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, già alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro dove lo ricordano tutti soprattutto per il suo impegno in favore dei più umili e dei giovani. Monsignor Nolè lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità lucana”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.