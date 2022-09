Nft, l’arte digitale approda sui televisori Lg Dopo Samsung le opere supportate anche dai tv della coreana

Pochi mesi dopo l’annuncio da parte di Samsung del supporto agli Nft, l’arte digitale certificata su blockchain, ai suoi nuovi modelli di televisori, anche Lg abbraccia le opere digitali da salotto.

L’azienda ha lanciato un negozio, chiamato Lg Art Lab, che consente di “acquistare, vendere e godersi opere d’arte digitali di alta qualità” dal tv.

Per ora, sono interessati solo gli utenti negli Stati Uniti con un modello che esegue il sistema operativo webOs 5.0 o versioni successive, anche se la compagnia potrebbe estendere il supporto in futuro.

Attraverso il portale è possibile acquistare e vendere opere digitali messe a disposizione tramite i lanci di LG. Il primo è previsto per il 22 settembre e presenta una serie di Nft dello scultore Barry X Ball. La piattaforma della coreana si basa su Hedera, che si descrive come il “libro pubblico aziendale più utilizzato e sostenibile per l’economia decentralizzata”.

A differenza delle reti Ethereum o Solana supportate da molti store, Hedera non opera sulla blockchain ma utilizza un’alternativa, chiamata hashgraph, un protocollo che promette sicurezza con un minor dispendio energetico rispetto ai network tradizionali.

Lg afferma che continuerà ad aggiungere Nft di artisti su base “mensile” sull’app LG Art Lab, proprio come sta facendo Samsung con la sua Samsung Nft Platform. Per questo motivo, i modelli inclusi potranno visualizzare opere anche quando il televisore è in stand-by, trasformando in un quadro.

ANSA