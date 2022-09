Altri 51 satelliti Starlink in orbita, a quota 40 lanci 2022 Portato anche veicolo per trasferire satelliti a orbita più alta

Altri 51 satelliti Starlink per l’Internet globale sono stati lanciati dalla compagnia SpaceX con un razzo Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida.

Il lancio è avvenuto il 05-09-2022, alle 04:09 ora italiana, e porta a quota 40 le missioni effettuate nel 2022, con 3.259 satelliti Starlink attualmente in orbita (inclusi prototipi e unità non più funzionanti).

Stavolta, però, il razzo Falcon 9 ha trasportato anche un altro ‘passeggero’: un veicolo, sviluppato dall’azienda statunitense Spaceflight, in grado di trasferire satelliti e altri carichi ad un’orbita più alta e che testerà una nuova tecnologia di comunicazione a banda larga per Boeing, in previsione di una possibile futura costellazione di 147 satelliti per fornire connettività agli utenti commerciali e del governo degli Stati Uniti.

Il nuovo veicolo è stato rilasciato per primo circa 49 minuti dopo il lancio, ad un’altitudine di circa 310 chilometri, mentre i 51 satelliti Starlink si sono separati 72 minuti dopo il lancio.

Il veicolo di Spaceflight, dovrà ora eseguire una serie di accensioni per raggiungere un’orbita circolare circa 1.000 chilometri sopra la Terra, dove potrà iniziare la sua missione di dimostrazione tecnologica.

“Le capacità di trasporto del veicolo Sherpa-LTC, unite all’affidabilità delle missioni Starlink, creano una soluzione ideale per le esigenze di missione dei nostri clienti”, afferma Curt Blake, amministratore delegato e presidente di Spaceflight.

“Il nostro dispositivo elimina le barriere che rendono più difficile per i veicoli spaziali accedere a orbite non comuni”, aggiunge Blake. “Siamo ansiosi di continuare a fornire servizi di trasporto nello spazio innovativi, convenienti e affidabili per i nostri clienti e partner”.

ANSA