Elezioni, comunicazione del Corecom

“Con riferimento alla trasmissione di Mag/EN relativi alla consultazione elettorale indetta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 in data 21 luglio 2022, nella odierna seduta, il Comitato regionale per le Comunicazioni, comunica che lo stanziamento previsto dal Decreto del MISE del 18 FEBBRAIO 2022 (pubblicato sulla GU n.89 del 15/04/2022), che assegna le risorse alle Regioni in favore delle emittenti che accettano di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti nelle campagne elettorali e referendarie, non è allo stato sufficiente in quanto dispone di minime risorse economiche attinenti al rimborso di tutti i MAG mandati in onda per le consultazioni elettorali referendarie, amministrative e di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica Italiana indette per l’anno 2022. Il fondo residuo netto, previsto dal suddetto Decreto del 18/02/2022, utilizzato per i Referendum e le Amministrative del 12 giugno u.s., è pari ad euro 77,31 per le radio ed euro.215,59 per le TV”.

Lo rende noto il Presidente del CO.RE.COM. Basilicata Dott. Antonio Donato MARRA.