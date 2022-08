Busto Garolfo festeggia il gemellaggio con Senise, sabato 3 e domenica 4 settembre

Busto Garolfo si prepara a fare festa celebrando come ogni anno il gemellaggio con la cittadina lucana di Senise. E anche per il 2022, a 45 anni dalla firma del sodalizio, Palazzo Molteni riparte dalle origini, da quella devozione per San Rocco che è stata la scintilla del legame nato e cresciuto tra le due comunità.

Dalla firma del gemellaggio, avvenuta nel 1977, ad oggi i momenti più significativi hanno infatti riguardato la devozione al santo patrono di Senise, che fin dagli anni ’60 ha trovato una forte venerazione anche a Busto Garolfo, dove molti senisesi fin dalla metà del secolo scorso si sono trasferiti. Nel 1987, poi, è stata la famiglia di Rocco Marcone a donare alla parrocchia bustese una statua di San Rocco.

Quest’anno la delegazione di Senise verrà accolta in paese sabato 3 settembre alle 18 con una cerimonia nella nuova sala consiliare di piazza Concordia a cui prenderanno parte sia il sindaco del paese lucano Giuseppe Castronuovo, sia la prima cittadina di Busto Garolfo Susanna Biondi. Alle 20, poi, cena sotto le stelle tutti insieme in piazza Lombardia con la collaborazione delle associazioni e dei commercianti del paese, con le orecchiette con il sugo di Senise come piatto principale e la musica del Corpo musicale Santa Cecilia e l’intrattenimento della Pro Loco ad animare la serata: chi deciderà di cenare in piazza è invitato, specificando gli ingredienti, a portare altre pietanze da condividere.

Domenica 4 settembre alle 10.45 dalla chiesa parrocchiale partirà la processione per le vie del centro con la statua di San Rocco, con l’accompagnamento del Corpo musicale Santa Cecilia. Alle 11.15, poi, verrà celebrata la messa solenne in onore del santo patrono di Senise, al termine della quale il corpo musicale cittadino si esibirà in piazza Lombardia. Chiude il programma delle celebrazioni il pranzo sociale previsto per le 13 nella sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo.

