GdF di Lauria il Tenente Michele Mencarelli è il nuovo comandante

In data odierna, il Tenente Michele Mencarelli, in promozione al grado di Capitano, ha assunto l’incarico di nuovo Comandante della Compagnia di Lauria della Guardia di Finanza, in sostituzione del Tenente Colonnello Giuseppe Forte, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età.

L’Ufficiale, celibe, classe 1995, è originario della città di Todi (PG). Si è arruolato in Guardia di Finanza nel 2014.

È laureato in giurisprudenza. Ha frequentato dal 2014 al 2019 l’Accademia, massimo istituto di formazione delle fiamme gialle, dopodiché è stato destinato al comando della Sezione Operativa del 4° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Roma.

L’Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Col. Michele Onorato – che gli ha augurato il benvenuto presso le Fiamme Gialle della Basilicata.