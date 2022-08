Festival Vicoli Corti Programma I e II giornata

Mercoledì 17 agosto – Massafra, piazza Santi Medici

ore 19.30 – Giardino del Palazzo De Notaristefani

“…ALLA RAGIONE E ALLA SPERANZA”

Reading e installazione sonora a cura del Teatro Le Forche. Con gli attori Giorgio Consoli, Erika Grillo, Giancarlo Luce. Sonorizzazioni: Francesco Giannico

Un viaggio sonoro attraverso gli scritti di Pier Paolo Pasolini: poesia, scrittura, drammaturgia di uno tra i più irriverenti intellettuali italiani del novecento.

dalle ore 21.00 – Piazza Santi medici

SEZIONE CORTOMETRAGGI:

L’uovo

regia di Daniele Grassetti – Italia, 2022, 16′

La tecnica

regia di Clemente De Muro e Davide Mardegan – Italia, 2020, 9′

Buon compleanno Noemi

regia di Angela Bevilacqua – Italia, 2021, 13′

L’uomo materasso

regia di Fulvio Risuleo – Italia, 2022, 17′

Warsha

regia di Dania Bdeir – Libano/Francia, 2022, 15′

Piazzale d’Italia

regia di Enea Zucchetti – Svizzera, 2021, 13′

EVENTO SPECIALE:

Ãle.x Palmieri plays Pasolini

Ãle.x Palmieri sonorizzerà live un cortometraggio di Pasolini. Una storia tra innocenza e coscienza risvegliata, e al tempo stesso assopita, dai grandi eventi importanti e pericolosi che scandiscono la storia dell’uomo.

A seguire il suo djset contraddistinto da sonorità ambient, dub e downtempo per accompagnare le ore successive alle proiezioni.

Giovedì 18 agosto – Massafra, piazza Santi Medici



ore 20.00 – Terrazza de “Il ritrovo degli ostinati”

EVENTO SPECIALE:

Rinfresco e presentazione del libro “Pop corn & patatine. Dalla sceneggiata napoletana al nuovo cinema meridionale”, di Renato Scatà e Giuseppe Marco Albano. Sarà presente il regista Giuseppe Marco Albano. Dialoga con lui il giornalista Vincenzo Parabita.

(appuntamento in collaborazione con Volta la carta)

dalle ore 21.00 – Piazza Santi medici

SEZIONE CORTOMETRAGGI:

Non esattamente Ken Loach

regia di Stefano Moscone – Italia, 2021, 18′

Diorama

regia di Camilla Carè – Italia, 2021, 10′

Datsun

regia di Mark Albiston – Nuova Zelanda, 2021, 15′

Natia

regia di Roberta Spagnuolo – Italia, 2022, 10′

Free Town

regia di Pietro Malegori – Italia, 2022, 17′

Memoir of a veering storm

regia di Sofia Georgovassili – Grecia, 2022, 14′

Tu sei bello come una stella

regia di Monica Giordano – Italia, 2022, 7′ 11″

ore 23.00

A seguire musica

Deckard featuring Luca Giannotti

Live electronics + guitar

Deckard (Beppe Massara) produttore, sound engineer di Trani negli ultimi quattro anni impegnato prevalentemente nel progetto in duo con Marco Cassanelli, per Vicoli Corti, in via eccezionale, si esibirà col chitarrista Luca Giannotti in un concerto di musica elettronica, modular e contemporanea, tra ambient psichedelia, techno e jazz.