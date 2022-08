Marcello Pittella escluso dalle liste del PD, “Un delitto perfetto”

“Un delitto perfetto! Calpestati diritti, principi, territorio, storia e democrazia! Nella vita ci vuole dignità! Buona fortuna”.

Così in un tweet del consigliere regionale PD Marcello Pittella, contro il suo partito per l’esclusione dalle liste per Camera e Senato alle prossime elezioni del 25 settembre.

Ecco i candidati del Pd in Basilicata:

Camera Proporzionale: Raffaele La Regina e Maura Locantore; Senato Proporzionale: Vito De Filippo e Lucia Sileo. Uninominali: Maddalena Labollita per il PD e un altro candidato da assegnare a uno dei due alleati (Sinistra Italiana ed Europa Verde).

Tra le candidature in lizza a livello nazionale ci saranno anche 4 giovani under 35 indicati come capolista. Sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.

L’attuale Ministro della Salute Roberto Speranza sarà candidato alla Camera proporzionale in Campania.

Nelle prossime ore si attendono le decisioni sul futuro del già governatore lucano se resterà ancora nel PD.