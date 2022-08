Buon compleanno Bambi, uscì nel ’42 il film della Disney

Tra i film della Disney è forse quello più triste, che insieme a Dumbo ha fatto piangere milioni di bambini, la storia di un giovanissimo cerbiatto cui viene uccisa la madre: Bambi, il film di animazione di David Hand, ispirato al libro di Felix Salten, costato alla casa di produzione americana lacrime e sangue.

Uscita nelle sale il 13 agosto del 1942, dunque esattamente 80 anni fa, l’opera ha avuto una gestazione travagliata.

A suggerire l’idea di trasporre il libro di Salten in pellicola, secondo alcune fonti, fu addirittura Thomas Mann che conobbe Walt Disney durante il suo viaggio negli Stati Uniti nel luglio del 1935 dove entrambi ricevettero una laurea honoris causa dall’Università di Harvard lo stesso giorno.

Mann era un ammiratore delle opere di Salten, ma sembra che parlò di lui a Walt Disney non solo per motivi artistici. Salten viveva in cattive condizioni economiche e la vendita dei diritti per l’ adattamento cinematografico del romanzo l’avrebbe aiutato.