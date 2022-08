“ARMENTO DANCE NIGHT” grande successo per la notte dei giovani

Si e’ chiusa con un grande successo la Festa della Musica dei Giovani ad Armento, andata di scena ieri 11 agosto.

Tanti i giovani che hanno partecipato che sono arrivati ad Armento anche dai paesi limitrofi, desiderosi di tornare alla “ripartenza” dopo 15 mesi di stop che hanno colpito maggiormente loro.

Soddisfazione per gli organizzatori , l’Amministrazione Comunale, Nicola Lista, Francesco Durante e Carlo Pisano. Durante la serata si sono esibiti Dj e volalist della zona, creando un grande momento collettivo musicale che ha unito artisti e pubblico e organizzatori tutti insieme.

Special Guest della serata il rapper italiano Vale Lambo, membro del trio Le Scimmie (con Lele Blade e Yung Snapp) e del collettivo SLF (con Lele Blade, Yung Snapp, MV Killa e Niko Beatz) nato dall’allontanamento di alcuni membri dal collettivo 365 MUV.

Grande soddisfazione del Sindaco Maria Felicia Bello che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato quanto segue:

Grazie agli organizzatori Nicola Lista , Francesco Durante , Carlo Pisano ed il suo staff per il service, che hanno ovviato anche ai cambi di programma causati dalla pioggia, ai DJ, al Vocalist Mr Bix e a quanti hanno collaborato per la riuscita della bellissima serata.

“Vedere la felicità sul volto di tutti è stata la più bella emozione dopo mesi intensi di organizzazione e di lavoro per realizzare una serata tutta per i giovani, il nostro futuro.

Oltre alla mia squadra amministrativa, un grazie particolare a te Enza Vastola per esserti occupata dell’organizzazione complessiva della prima edizione della DANCE NIGHT ARMENTO.

Grazie al Presidente della Protezione civile, -continua il Sindaco- Francesco Lorenzi per l’aiuto sull’ordine pubblico, a Franco Antonio Dibuono per la parte elettrica, Vincenzo Viola per l’aiuto tecnico.

Grazie a tutti per la collaborazione e per il prezioso aiuto.

La squadra è garanzia di un bellissimo risultato! Alla prossima.

Sempre insieme per crescere e costruire”.