Pier Rosario Capalbo farà parte del roster 2022-23 per la terza stagione consecutiva.

Il talento del giovane laterale, classe 2005, in pianta stabile in prima squadra, non ha faticato ad emergere nello scorso campionato Under19, tanto da consentire allo stesso di guadagnarsi alcune apparizioni in serie B.

La società augura a Pier Rosario tanta fortuna, con i migliori auspici di un’annata sportiva colma di gratificazioni e successi.