Smartphone, Nokia punta ancora sull’effetto nostalgia

Nokia ritenta la carta degli smartphone “nostalgia” con le nuove versioni dei modelli 8210 4G e 5710 XpressAudio, accompagnati dal 2660 Flip.

Una tradizione lanciata qualche anno fa, con i remake del 3310 e 6310 a cui sono seguiti altri telefonini rivisti nel reparto hardware ma con un design direttamente legato a quello del passato.

Hmd Global, la società detentrice del marchio Nokia, ha dunque lanciato nuovi dispositivi dal prezzo concorrenziale, di cui XpressAudio è sicuramente il più interessante. Nokia 5710 XpressAudio è la prosecuzione del Nokia 5310 XpressMusic del 2007. A 15 anni di distanza, il telefono per gli amanti della musica torna con una scelta molto particolare nella costruzione.

Sul retro c’è infatti un alloggiamento per un paio di auricolari wireless, che si ricaricano senza fili quando non in uso e utili per ascoltare i brani salvati in memoria.

Non mancano, come sull’originale, i tasti fisici per gestire la riproduzione musicale. Nokia 8210 4G. come spiega Hmd: “è l’accessorio di moda minimalista per eccellenza di questo autunno”.

Si tratta dell’erede del modello 8210, lanciato a Parigi nel 1999, con un focus sul design. La rivisitazione ha una sola fotocamera, il supporto agli Mp3, la radio fm e giochi classici dei Nokia.

Il terzo telefono cellulare ufficializzato da Nokia è 2660 Flip. Ha un display da 2,8 pollici con un’interfaccia contraddistinta da icone molo grandi, idealmente anche per un pubblico di utenti senior.

Non a caso ha la compatibilità con gli apparecchi acustici (hac) e un pulsante di emergenza. Nokia 5710 XpressAudio è in vendita a 89,99 euro, Nokia 8210 4G e Nokia 2660 Flip a 79,99 euro.

ANSA