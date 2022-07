Ucraina: nuovo attacco dei missili russi su Odessa

Le forze russe hanno colpito ancora una volta la città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina, nelle prime ore di questa mattina: lo riferisce l capo dell’amministrazione militare della regione, Serhiy Bratchuk, secondo quanto riportato dal Guardian.

L’attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di “velivoli strategici”, ha affermato.

Sabato scorso, appena 12 ore la firma dell’intesa con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell’Ucraina, la Russia aveva bombardato Odessa con missili da crociera.

I russi starebbero preparando una offensiva sulle città di Siversk e Soledar, nel Donetsk, secondo quanto riferito dallo stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook.

E forze armate bielorusse avrebbero condotto una ricognizione di addestramento sui collegamenti con il centro di comando a partire dalle 6 di questa mattina, in direzione di Volyn e Polissia.

La ricognizione sarebbe stata condotta con veicoli aerei senza pilota (UAV) partiti dalla Bielorussia in direzione di Lutsk e Kovel, nella regione di Volyn, segno, secondo Kiev, del persistere di una “minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Bielorussia”.

Truppe russe – informa ancora lo stato maggiore ucraino – hanno colpito tra la notte e le prime ore del mattino nella regione di Chernihiv e di Sumy con cannoni e artiglieria pesante, a Kharkiv anche con carri armati e verso il confine con la Russia si combatte per mantenere i territori conquistati e impedire alle forze ucraine di avanzare.

Tra gli obiettivi colpiti, anche il Parco naturale nazionale delle montagne sacre della Santa dormizione. L’esercito russo ha colpito nuovamente la notte scorsa la città di Kharkiv.

Lo afferma il sindaco Ihor Terekhov su Telegram, secondo quanto riporta un corrispondente di Ukrinform.

“Di nuovo, i bombardamenti notturni della città hanno colpito la zona di Kharkiv più vicina al centro cittadino. Come altre volte, le bombe sono cadute accanto a un edificio che non aveva nulla a che fare con le infrastrutture militari”, ha scritto Terekhov. Finora – ha aggiunto – non vi sono segnalazioni di vittime.

ANSA