AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SISMA BONUS, MERRA ILLUSTRA LE NOVITÀ

Il Sisma bonus ha comportato l’incremento di richieste di autorizzazione di interventi strutturali antisismici. Per fronteggiare tale circostanza e per concentrare una serie di competenze la Regione Basilicata ha istituito, presso il Dipartimento Infrastrutture, l’Ufficio Prevenzione sismica.

La struttura si occupa, tra l’altro, della gestione dei procedimenti di autorizzazione sismica che sono stati recentemente semplificati con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un nuovo Regolamento attuativo.

Per illustrare tutte le novità procedurali l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra e il dirigente l’Ufficio Prevenzione sismica Giuseppe Galante, hanno incontrato oggi in Regione gli operatori e gli organismi di categoria.

“Il Regolamento di recente approvazione – ha spiegato l’assessore Merra – ha adeguando la normativa regionale ai numerosi interventi legislativi nazionali intervenuti.

Per le opere rilevanti – ha aggiunto – si rende necessaria la preventiva autorizzazione, in virtù della loro localizzazione in zone ad alta sismicità e a media sismicità. Per le opere minori il solo deposito della documentazione nel Sistema Informativo Sismica consentirà l’immediato inizio dei lavori.

Per rendere più snelle le procedure abbiamo implementato nuove funzioni al nostro Sistema ed abbiamo attivato un servizio di help desk che fornirà supporto sulle specifiche utilità introdotte, risponderà a quesiti sull’interpretazione delle circolari e organizzerà incontri formativi, anche in videoconferenza, con gli operatori del settore.

Dopo questa prima giornata informativa – ha detto infine l’assessore – saranno organizzate una serie di giornate di formazione con gli operatori che consentiranno di scendere nei dettagli del funzionamento del nuovo regime autorizzativo, anche dal punto vista delle modalità informatiche introdotte”.