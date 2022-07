Inizia una settimana rovente, mecoledì 9 città da bollino rosso

Ma saranno le temperature a essere le protagoniste di quella che “molto probabilmente sarà la settimana più calda di questo anno.

I valori massimi, a partire da mercoledì 20 e almeno fino al weekend del 23 e 24 luglio, sono previsti in continuo e costante aumento con punte di 39-41°C in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara, Padova, Firenze, Bologna. Di notte le temperature almeno fino alle 23 rasenteranno i 30°C su tantissime città del Nord e della Toscana”.

“Il dato più allarmante riguarda le precipitazioni – aggiunge l’esperto – non sono previste infatti perturbazioni o break temporaleschi significativi praticamente fino alla fine del mese. Una situazione davvero preoccupante vista la siccità”.

Nel dettaglio:

Lunedì 18. Al nord: sole prevalente. Al centro: isolati temporali pomeridiani sui rilievi abruzzesi, laziali e molisani. Al sud: qualche temporale tra potentino e cosentino, sole altrove.

Martedì 19. Al nord: sole e caldo. Al centro: ampiamente soleggiato. Al sud: cielo praticamente sereno.

Mercoledì 20. Al nord: tanto sole e caldo intenso. Al centro: sole prevalente e caldo in intensificazione. Al sud: soleggiato.

MERCOLEDI’ NOVE CITTA’ DA BOLLINO ROSSO

Oggi e domani 5 città bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: sono Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia.

Mercoledì saranno nove, a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute su 27 città.

Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. Oggi sono 5, domani saranno nove, mercoledì sette quando però 5 città passeranno in rosso. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

ANSA