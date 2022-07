F1: Leclerc torna alla vittoria, suo il Gp d’Austria

Charles Leclerc su Ferrari ha vinto il GP d’Austria di F1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Dopo cinque gare Leclerc è riuscito a tornare sul podio, con il gradino più alto in Austria.

Per il pilota monegasco è il terzo successo stagionale, dopo il Bahrain e l’Australia, mentre la Ferrari ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva. Grazie alla vittoria nel GP d’Austria Charles Leclerc è risalito in seconda posizione nel mondiale piloti, scavalcando Sergio Perez, oggi ritirato. Il ferrarista, a quota 170, insegue Max Verstappen con uno svantaggio di 38 punti.

“Grazie ragazzi, ma quanta paura”. Sono state le prima parole di Charles Leclerc per il proprio box, subito dopo aver tagliato da vincitore il traguardo del GP d’Austria. Il pilota Ferrari ha poi spiegato di aver avuto negli ultimi giri “un problema con l’acceleratore, che si bloccava sul 20-30% di potenza”, mentre Verstappen gli recuperava rapidamente terreno.

F1: Austria; Sainz rompe il motore, fuoco dalla Ferrari

Rottura del motore per la Ferrari di Sainz durante il 57mo giro del GP d’Austria, mentre lo spagnolo tentava l’attacco alla seconda posizione. La Ferrari si è fermata con il fuoco che fuoriusciva dal cofano motore. Il pilota e’ uscito dalla sua monoposto senza problemi, ed e’ ora seduto a bordo pista

LA GARA

Sorpasso Ferrari, e Charles Leclerc e’ in testa a meta’ gara del Gp d’Austria. Dopo i primi pit-stop per il cambio gomme di tutti i piloti di testa, la Red Bull di Max Verstappen guidava ancora il GP d’Austria di F1. Ma al giro 33, Leclerc lo ha raggiunto, e con il Drs ha realizzato il sorpasso portandosi in testa, Terza posizione per l’altra Ferrari, di Carlos Sainz.

Max Verstappen è partito molto bene nel GP d’Austria di Formula 1, conservando la prima posizione ottenuta con la pole. Dietro l’olandese della Red Bull ci sono le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Contatto nel primo giro tra la Mercedes di Russell e la Red Bull di Perez. Quest’ultimo è rientrato al box per sostituire l’ala anteriore ed è rientrato in ultima posizione.

