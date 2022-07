Papa Francesco a Matera il prossimo 25 settembre

MATERA – E’ stato diffuso ieri mattina il programma della Visita pastorale del Santo Padre Francesco a Matera in programma domenica 25 settembre 2022 per la conclusione del 27° Congresso Eucaristico Nazionale.

Programma

ore 7.00 Decollo dall’eliporto del Vaticano

ore 8.30 Atterraggio nello Stadio comunale XXI Settembre a Matera

Il Santo Padre è accolto da:

1. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

2. S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera- Irsina, Presidente dei Congressi Eucaristici Italiani

3. On. Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata

4. S. E. Dott. Sante Copponi, Prefetto di Matera

5. Dott. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera

6. Dott. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera

Immediato trasferimento in auto in Cattedrale

ore 9.00 In Cattedrale: incontro con Profughi, rifugiati, situazioni varie di povertà presenti nelle strutture diocesane di accoglienza

Presentazione di S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina

* parole di saluto del Santo Padre

ore 9.30 Il Santo Padre lascia la Cattedrale in auto

ore 10.00 In Piazza Matteotti: Concelebrazione eucaristica per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale

*Omelia del Santo Padre

*Angelus

– parole di ringraziamento del Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

ore 11.45 Il Santo Padre raggiunge in auto la Mensa della Fraternità intitolata a “Don Giovanni Mele” in via Giacomo Raccioppi: benedizione e inaugurazione ufficiale della nuova struttura.

ore 12.30 Stadio comunale XXI Settembre: il Santo Padre si congeda dalle autorità che lo hanno accolto all’arrivo

Decollo dallo Stadio comunale di Matera

ore 14.00 atterraggio nell’eliporto del Vaticano

Informazioni per iscrizioni dei pellegrini al Congresso eucaristico nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 settembre

Dopo aver raccolto le iscrizioni delle delegazioni diocesane, desideriamo estendere l’invito a tutti: sacerdoti, religiosi, religiose, laici, famiglie, associazioni e movimenti, per una partecipazione numerosa di popolo, per vivere queste giornate insieme alle delegazioni diocesane di tutta Italia.

L’iscrizione consiste:

Nell’invio di una mail a info@congressoeucaristico.it, indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, realtà parrocchiale/associativa e diocesi di appartenenza;

Nel versamento della quota di partecipazione tramite bonifico, da effettuare secondo le indicazioni che si riceveranno via mail.

La quota di partecipazione è di:

€ 10,00, comprensive di sacca del pellegrino e di badge, per chi intende partecipare alle sole attività congressuali, senza la consumazione dei pasti

€ 100,00, comprensive di sacca del pellegrino, badge e tutti i pasti dell’evento

Sacca e badge saranno ritirati nel punto di accredito del Congresso, sito a Matera in Via del Corso n. 112.

Per una migliore organizzazione, è necessario iscriversi quanto prima.

Sarà possibile, anche tramite un solo referente, iscrivere gruppi di partecipanti.

La segreteria locale potrà assistervi anche qualora aveste necessità dell’alloggio.

Per ogni informazione, potete contattare dal lunedì al sabato le seguenti volontarie:

– Rosanna, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, tel. 338 409 9820

– Filomena, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, tel. 340 475 2007