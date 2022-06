Roby Facchinetti, fuori il nuovo singolo “La musica è vita”

Roby Facchinetti racconta così il brano, il cui testo è firmato da Maria Francesca Polli: “Questo brano racconta la mia vita, quella di un artista che come me, ha dedicato la propria vita alla musica, è un vero inno alla musica stessa che è da sempre stata in cima ad ogni mia priorità.

È un brano energico, è così che doveva essere per poter trasmettere quanto la musica abbia significato nella mia vita.

È uno dei due brani eseguiti con la band: oltre a me al pianoforte, Danilo Ballo alle tastiere aggiunte, alle chitarre Michele Quaini, al basso Claudio Sannoner e alla batteria Guido Cardi, sempre con l’ausilio dell’orchestra sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso”.