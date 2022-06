Onorificenza al Lgt Giuseppe Iannarelli al 248° anniversario della GdF

Lo scorso 22 giungo a Roma, alla presenza delle personalità politiche governative e parlamentari, la Guardia di Finanza ha celebrato il 248esimo anniversario dalla Fondazione dell’Arma.

Un appuntamento importantissimo a cui ha partecipato anche il Vallo di Diano con la presenza, non casuale del Luogotenente Giuseppe Iannarelli, Comandante della Tenenza della , in occasione della cerimonia militare, svoltasi presso il Centro logistico di Villa Spada a Roma, ha ricevuto l’onorificenza per il lavoro svolto nel Corpo delle Fiamme Gialle.

Alla presenza delle istituzioni quali la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati oltre che dei Ministri Giancarlo Giorgetti, Luciana Lamorgese e Daniele Franco, le celebrazioni sono state anche importante occasione per consegnare ai militari che si sono distinti nell’ambito delle loro attività al servizio del Paese.

Tra i premiati anche il Luogotenente Iannarelli che, mercoledì scorso, ha raggiunto Roma per la cerimonia ricevendo il riconoscimento alla presenza dell’autorità di vertice del Corpo, il Comandante Generale Giuseppe Zafarano con la motivazione: “Per aver operato quale comandante di reparto territoriale con lodevole spirito di sacrificio contribuendo a garantire la tutela della legalità economico finanziaria nella circoscrizione di competenza.

La meritoria azione di comando permetteva al reparto di conseguire brillanti risultati operativi suscitando l’unanime apprezzamento delle istituzioni e della cittadinanza“.

