IRRIGAZIONE VULTURE-ALTO BRADANO, INIZIATIVA ASSESSORE CUPPARO

“In seguito a sollecitazioni che mi sono pervenute in primo luogo da Confagricoltura e successivamente dal vice sindaco di Lavello, in merito a problematiche irrigue nell’area Vulture – Alto Bradano, già da ieri pomeriggio mi sono attivato nei confronti dell’amministratore del Consorzio di Bonifica Musacchio e della struttura tecnica dell’ente per avere un quadro preciso.

Dopo il mio intervento e grazie al loro lavoro mi è stato comunicato che la portata dell’acqua a disposizione degli agricoltori del comprensorio è stata aumentata, sino a 810 litri al secondo, per venire incontro alle esigenze che riguardano le colture ortive, innanzitutto il pomodoro.

Di questo ho prontamente informato il presidente Bardi che continua a manifestare grande attenzione a questo problema. La situazione dell’acqua invasata nelle nostre dighe, secondo i dati dell’Autorità di Bacino, registra una carenza di disponibilità, ma siamo ancora in tempo per intervenire.

Piuttosto che allarmare e pressare il presidente, come fa Coldiretti che pure detiene il 48% della maggioranza che esprime la governance del Consorzio di Bonifica, è certamente più utile individuare le soluzioni secondo il metodo di condivisione che abbiamo avviato al Tavolo Verde.

Io continuerò a lavorare in questo senso. Chi vorrà sostenere questo mio impegno è sempre ben accolto.

Chi preferisce altre strade prosegua pure, me ne faccio una ragione. A me interessa, senza alcun clamore, rispondere alle esigenze irrigue dei nostri agricoltori”.

E’ quanto dichiara Francesco Cupparo, assessore per le Politiche Agricole, Forestali, Alimentari della Regione Basilicata.