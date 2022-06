18 nuovi alberi monumentali in regione: 7 esemplari nel territorio di Brindisi Montagna

Con DPGR n.100 del 6 Giugno 2022 il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste, decreta e approva il nuovo elenco degli alberi monumentali della Basilicata di cui alla legge n.10 del 14 gennaio 2013 “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”.

L’elenco si aggiorna di 18 nuovi esemplari che portano il numero degli Alberi Monumentali della Regione Basilicata ad un totale di 169 elementi.

Grande soddisfazione del Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca, per il riconoscimento, nel proprio territorio, di ben 7 esemplari dall’inestimabile valore paesaggistico, naturalistico ed ecologico.

“Un sentito ringraziamento è rivolto ai Carabinieri Forestali di Trivigno, al comandante di stazione Mar. Ord. Nicola Armento, per la fattiva collaborazione e il supporto tecnico fornito per la catalogazione e la descrizione degli esemplari censiti e al Colonnello Francesco Alberti che ha permesso tale attività. L’auspicio è che si sviluppi in ottica di un lavoro sinergico tra le istituzioni civili e militari, un vero programma di promozione di queste meraviglie della natura che possono rappresentare per il nostro territorio un ulteriore attrattore turistico iniziando dalle gite scolastiche”.