VALERIA MARINI “Baci Stellari” il nuovo singolo di Valeria Marini che profuma già d’estate,di mare e di sole ft. Shainy El Brillante

Il nuovo singolo di Valeria Marini, dal 10 Giugno disponibile su tutti i digital store ed in radio dal 17 giugno, è prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves,

Valeria Marini torna a cantare la sua estate ‘stellare’ tra cerchi di fuoco, piogge di stelle e balletti ispirati al ‘Tuca Tuca’ di Raffaella Carra’. Si preannuncia già un successo il nuovo tormentone estivo dell’ex primadonna de ‘Il Bagaglino’ che dopo ‘Me gusta la vita estrellada’ e ‘Boom’, torna protagonista anche dell’estate 2022 con il suo nuovo brano ‘Baci stellari, Besame’, un inno per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci, un ritorno alla gioia e ad una vita stellare. Inciso a fine marzo, il brano, prodotto da Joseba Label e scritto da Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa e Marco Passarelli, vede la partecipazione del grande artista cubano Shainy El Brillante che introdurrà all’interno del brano dei cori gitani meravigliosi. Il video di “Baci stellari, Besame” è stato girato in due location: la prima è l’Holiday Village di Fondi e la seconda il JetSetClub di Terracina con la partecipazione di artisti che insieme a Valeria hanno realizzato coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi.

“Non vedo l’ora di far scatenare tutti a ritmo di “Baci stellari, Besame”. È un inno alla gioia e al ritorno degli abbracci. Per troppo tempo non ci siamo toccati, sfiorati e baciati. È il momento di farlo.

Che sia un’estate stellare!”

Decine di eventi e programmi televisivi sono già in trepidante attesa per il ritorno della Valeria più famosa del mondo.

Parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza.



CREDITS

Autori/Compositori: Valeria Marini, Gianni Testa, Giovanni Segreti Bruno, Marco Passarelli, Shainy El Brillante

Mix e master presso Joseba Studio da Emanuele Donnini

Prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label

Distribuito da Ingrooves

