Rolling Stones celebrano Hackney Diamonds a New York

I Rolling Stones hanno celebrato il loro nuovo album con una performance in un piccolo club di New York chiudendo lo show con Lady Gaga sul palco: ad applaudire la band un pubblico di vip tra cui Daniel Craig e Rachel Weisz, Chris Rock, Mary-Kate Olsen, Elvis Costello, Christy Turlington e Questlove.

Le icone del rock hanno presentato in anteprima brani come Sweet Sounds of Heaven (a cui Gaga a collaborato), il primo single Angry e Bite My Head Off poche ore prima che l’album venisse lanciato in tutto il mondo.

Hackney Diamonds e’ il primo album di musica originale della band dal 2005.

Nel 2016 gli Stones avevano pubblicato la collezione di cover Blue & Lonesome grazie al quale avevano vinto il loro terzo Grammy.

ANSA