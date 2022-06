Radio Norba Cornetto Battiti Live, ufficiale il cast delle due date di Bari

E’ ufficiale il super cast delle prime due date del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno a Bari, sul lungomare Imperatore Augusto.Alle prime due puntate dello show firmato dalla radio del sud (diretta Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21 circa) parteciperanno, in ordine sparso: Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.A condurre la ventesima edizione di Battiti Live saranno ancora una volta Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

“Felicissimo di ritrovare quest’anno dal vivo tutti i nostri amici”, commenta Alan, “e di avere accanto a me Elisabetta (con cui stiamo anche preparando un’altra sorpresa musicale che pescheremo dalla compilation di Battiti), la nostra Mariasole ed una grande squadra di professionisti in ambito tecnico ed artistico.

La musica unisce tutti e ci permette di esprimerci e stare bene insieme. Ci vediamo e ci sentiamo in piazza, in radio e in tv con tanta emozione”. “Battiti ormai per me è casa e quando si sta in famiglia si sta bene, si è felici”, aggiunge Elisabetta.

“Sto contando le ore, sarà bellissimo ritrovare le piazze piene, poter riabbracciare il grande pubblico, cantare e ballare tutti assieme. Essere con Radio Norba anche quest’anno mi dà una gioia incredibile.

Stiamo arrivando, tenetevi pronti”.Grandi novità anche nel corpo di ballo guidato da Federica Posca e che quest’anno annovera tre talenti emersi nel corso dell’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi: Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli, Cosmary Fasanelli.

Confermassimo Tommaso Stanzani, attualmente impegnato nello spettacolo di Andrea Bocelli ricoprendo il ruolo di primo ballerino, e poi ancora Martina Miliddi, Kristijan Besirovic, Megan Ria, Klaudia Pepa, Maria Grazia Tallei e Christian Roberto, ballerino ma anche attore attualmente impegnato come coprotagonista insieme ad Anna Valle nella seconda serie “Luce dei tuoi occhi” per Canale 5.

Regista dello show Luigi Antonini, storica firma anche di X Factor, scenografia di Luigi Maresca, fotografia di Massimo Pascucci, direzione tecnica Dino D’Alessandro, direzione esecutiva Carlo Gallo e realizzazioni impianto scenico a cura di AMG. Clonwerk e Un’idea cureranno la creatività grafica e video grafica, Dinamo Film in collaborazione con International Sound firmerà le esibizioni on the road con la regia di Mario Bucci.Casting di Pasquale Sabatelli per uno programma scritto da Marco Pantaleo con Antonio Tocci.

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.

Maggiori informazioni su www.radionorba.it.