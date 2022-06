Zullino: la Lega è sempre per la coerenza

“Da più parti mi giungono richieste di chiarimenti sulla posizione della Lega alle amministrative di Policoro. Mi preme precisare nella maniera più categorica che la Segreteria politica regionale della Lega non ha mai ufficializzato il sostegno al candidato sindaco Enrico Bianco, ne’ tantomeno vi sono candidati della Lega nella lista capeggiata da Rocco Leone. Qualora singoli soggetti abbiano preso autonomamente una simile decisione, la stessa è da considerarsi derubricata a titolo del tutto personale”.

Lo sostiene il consigliere regionale della Lega, Massimo Zullino che aggiunge: La Lega Basilicata non avrebbe mai autorizzato il sostegno ad una lista capeggiata da chi imbarazza le istituzioni con linguaggi scurrili, grotteschi ed amorali, per di più con la sua posizione non ancora chiarita politicamente ne’ dal suo partito ne’ dall’aula consiliare. È contro la volontà di Matteo Salvini e contro gli ideali della Lega barattare la postura istituzionale con il consenso. Sia io che il Segretario Marti abbiamo un preciso compito: costruire una classe dirigente politica che è ben altra cosa dal rivestire narcisisticamente ruoli istituzionali a qualsiasi livello e costo. Questi ultimi rappresentano la voce e le necessità dei territori all’interno delle istituzioni per mezzo del partito che li ha eletti”.

“Vorrei evidenziare – continua – che le scelte di natura politica (programmi, alleanze, coalizioni, etc…), spettano all’organo titolato ovvero la Segreteria regionale. Posso pertanto confermare, che il Segretario Marti ed il sottoscritto, in qualità di suo Vice, ritengono il sostegno alla lista capeggiata da Rocco Leone inaccettabile nonché deplorevole. Chi afferma il contrario non fa certo il bene della Lega che non può essere sbeffeggiata e resa ridicola in questo modo per mano di mestieranti e opportunisti; da un lato si chiedono le dimissioni di Leone per le inqualificabili e inaccettabili affermazioni e dall’altro lo sostengono alle amministrative di Policoro. Coerenza mia … dove sei finita? Non può essere credibile una classe dirigente che assume tali illogiche decisioni”.

“Al contrario – conclude – auspichiamo che la mente storica della Lega Basilicata, tra cui Policoro, torni a dare fiducia al Capitano che non può essere confuso con simili comportamenti. Il cambiamento parte prima di tutto da noi stessi. Chi vuole far parte della Lega è libero di aderirvi previo rispetto delle basilari regole dell’etica e dell’estetica che appartiene che appartiene al nostro partito. Sono convinto che questi siano gli ideali ed i valori del progetto politico nazionale di Matteo Salvini e della Lega, per cui perfettamente in linea con il partito. Colgo l’occasione, ancora una volta, per invitare tutti i cittadini a recarsi alle urne il prossimo 12 giugno a sostegno del SI al referendum sulla giustizia. È un’occasione storica che non possiamo perdere. Serve una giustizia giusta”.