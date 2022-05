Comune di Senise: Avviso proroga termini CONCORSO “SENISE FIORISCE 2022”

Dato atto dell’esiguo numero di domande pervenute al protocollo dell’ente alla data odierna e ritenuto opportuno favorire la massima partecipazione dei cittadini interessati al concorso de quo, si

D I S P O N E

di prorogare i suddetti termini già fissati per le ore 14,00 del 15.05.2022 sino al 31.05.2022 ore 14,00.

A tal proposito, per comodità, si riporta quanto contenuto nel bando di concorso circa le modalità di presentazione delle domande:

“La domanda, debitamente compilata attraverso il modulo disponibile presso il sito internet del comune https://comune.senise.eu e disponibile anche presso i punti vendita di piante e fiori sparsi sul territorio comunale, potrà essere inoltrata all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune di Senise nella seguente modalità:

• spedita a mezzo mail esclusivamente all’indirizzo mail certificato:

protocollo@comune.senise.postecert. it

All’interno di tale mail, oltre al MODULO allegato, si dovranno indicare i dati del mittente e inserire nel campo oggetto la dicitura “Concorso SENISE FIORISCE 2022″.

Tutte le domande pervenute entro i termini previsti saranno distinte mediante assegnazione di un numero progressivo che non sarà vincolante per la classifica finale, tranne in caso di parità di punteggio”.

Senise, lì 13.05.2022