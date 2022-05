Futsal Senise, chiude la stagione con il ko indolore, sul campo del Sammichele

Il Futsal Senise chiude questa straordinaria stagione con un ko, assolutamente, indolore sul campo del Sammichele per 7-2. Una gara tutto sommato equilibrata nel primo tempo che si è chiusa sul 2-1. Poi spazio ai giovani che hanno ben figurato sotto gli occhi vigili del tecnico Nicola Masiello.

Queste le dichiarazioni nel post gara dell’allenatore bianconero: “Nella gara di sabato sono scesi in campo tanti giovani. Inoltre avevo due squalificati e ho dato modo a ragazzi di quindici e sedici anni di mettersi in mostra. Non era facile al cospetto di un Sammichele al completo. Avevamo, un po’, già la testa in vacanza e ci siamo limitati a vivere questa bella giornata di festa”.

Giannace capocannoniere con cinquanta gol:

“Lorenzo oltre ad essere il capocannoniere del nostro girone lo è di tutta la serie B. A 22 anni non è facile per nessuno siglare cinquanta gol. Un riconoscimento va a lui e a tutto il lavoro del gruppo che lo ha supportato. Ci godiamo insieme a lui quest’altra gioia”.

TABELLINO

SAMMICHELE-FUTSAL SENISE (2-1) 7-2 Marcatori: 0’39” pt Gonzalez (SM), 5′ 23” pt Di Pietro, 13′ 51” pt Giannace (FS), 3′ 22” st Loschiavone (SM), 4′ 59” st Giovanizzi (SM), 11′ 02” st Demola (SM), 11′ 20” st e 13′ 14” st Di Pietro (SM), 13′ 44” st Giannace (FS)

SAMMICHELE: Heinrichs, Gonzalez, Demola, Di Pietro, Grasso, Loschiavone, Giovinazzi, Goldman, Bitetto, Spinelli, Tasso. All.: Mascolo

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Urgo, Iorio, Guerriero, De Fina, Da Costa, Damelio, Capalbo, Giannace. All.: Masiello

Arbitri: Prisco e Ramires, entrambi, di Lecce. Cronometrista: Carrieri di Brindisi