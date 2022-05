Stories of Paper, quando la carta diventa arte

Circa 100 opere d’arte e oggetti provenienti da 16 musei, istituzioni culturali e collezioni private, tra cui libri, manoscritti, disegni, una riproduzione di una casa, 13 opere d’arte contemporanea e installazioni fatte di carta, per scoprire segreti e versatilità di un materiale tanto comune quanto prezioso e sorprendente: sarà aperta fino al 24 luglio “Stories of Paper”, la seconda mostra internazionale dell’anno del Louvre Abu Dhabi.

Organizzata dal Louvre Abu Dhabi in collaborazione con il Musée du Louvre e France Muséums, e inaugurata lo scorso 20 aprile da S.E.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi, l’esposizione si articola in 12 sezioni tematiche offrendo al visitatore un autentico viaggio nel tempo che svela i vari modi in cui la carta è stata utilizzata attraverso le differenti culture.

Curata da Xavier Salmon, curatore generale e direttore del Dipartimento dei Disegni e delle Stampe del Musée du Louvre, e Victor Hundsbuckler, curatore del Dipartimento dei Disegni e delle Stampe, con il supporto di Souraya Noujaim, direttore della Gestione Scientifica, Curatoriale e delle Collezioni del Louvre Abu Dhabi, la mostra documenta le qualità chiave e l’uso variegato della carta attraverso i secoli con una scenografia coinvolgente, in un percorso che permette di comprendere anche gli strumenti e i meccanismi utilizzati per creare questo materiale, visto come un vero e proprio bene comune prezioso.

“Stories of paper” è accompagnata da un ricco programma di eventi culturali ed educativi, anche con contenuti online e un podcast registrato dai curatori disponibili sul sito web e sull’applicazione mobile del Louvre Abu Dhabi.

ANSA