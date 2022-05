Carmine Cicala rieletto Presidente del Consiglio regionale

Carmine Cicala (Lega) è stato rieletto Presidente del Consiglio regionale della Basilicata nell’odierna seduta dell’Assemblea. Cicala ha ottenuto 13 voti su 21 votanti, mentre 8 sono state le schede bianche.

Carmine Cicala, eletto Presidente del Consiglio regionale della Basilicata dell’XI legislatura il 6 maggio del 2019, è nato nel 1973 a San Martino d’Agri (Pz) e vive a Viggiano in provincia di Potenza. Ha conseguito il diploma di perito elettronico. Successivamente, ha intrapreso un percorso professionale diverso, gestendo la parte amministrativa, operativa e logistica dell’azienda di famiglia. “Sensibile ai temi ambientali, nel 2015 ha presenziato l’incontro internazionale in Giappone sulla riduzione del rischio da disastri, World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), esperienza che gli ha permesso di approfondire un tema strettamente legato al territorio della Val d’Agri dove sorge il Centro Olio”. E’ socio di associazioni di volontariato quali la Protezione civile e l’Avis. Dal 1999 al 2004 è stato consigliere dell’amministrazione comunale di Viggiano.