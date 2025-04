Open City Matera vince le primarie Roberto Cifarelli

Con 2357 preferenze, Roberto Cifarelli conquista la vittoria nelle primarie “Matera Open City”, organizzate dai “Giovani X Matera” in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Le primarie, un appuntamento elettorale particolarmente atteso, hanno registrato un’affluenza straordinaria, segno di un forte entusiasmo e di una significativa risposta da parte della comunità.

Sono stati 5082 gli elettori che si sono recati alle urne su un totale di 50200 aventi diritto, partecipando domenica 6 aprile presso la sala Pasolini di via Sallustio, vicino al centro commerciale “Il Circo”, per scegliere tra i cinque candidati in gara.

Dietro al consigliere regionale del PD, si è piazzato Nicola Casino con 1429 voti, seguito da Adriana Violetto con 805, Paolo Grieco con 346 e Cinzia Scarciolla con 90.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno sottolineato che l’affluenza, decisamente superiore alle previsioni, ha dimostrato un forte impegno della cittadinanza verso un progetto politico orientato alla partecipazione attiva e all’apertura.

Ora, Roberto Cifarelli si preparerà a sfidare il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti, il civico Luca Prisco e l’ex sindaco Saverio Acito.

Resta da definire il nome del rappresentante del centrosinistra, che ancora non è stato scelto e non vedrà la partecipazione di Basilicata Casa Comune, a seguito dell’uscita dal tavolo di coalizione.