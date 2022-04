BASILICATA : AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Ha preso il via, questa mattina presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza, il corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2021/2024.

Infatti, a decorrere da oggi, 28 aprile 2022, si suggellerà lo “status giuridico” di corsista di Medicina generale, ad ogni effetto di legge.

I medici ammessi alla partecipazione del Corso per il triennio 2021/2024 sono complessivamente n.32 (22 finanziati con fondi ordinari dello Stato + 10 finanziati con fondi PNRR) in coerenza con le normative statali e regionali vigenti.

“Promuovere la formazione dei medici e di tutti i professionisti sanitari rappresenta un investimento fondamentale volto a migliorare la qualità della vita delle persone.

La conoscenza e la ricerca sono fondamentali per costruire una sanità pubblica sempre più efficiente e vicina alle comunità e ai territori” – ha dichiarato il vicepresidente della Giunta e assessore alla Salute e alle Politiche per la Persona, Francesco Fanelli, presente all’avvio dei lavori.

“Il Medico di Medicina Generale – ha aggiunto – ricopre un ruolo di fondamentale importanza, un avamposto sanitario per i nostri territori e le nostre comunità che potranno avere a disposizione medici in grado di garantire assistenza sanitaria alla popolazione lucana”.