Basilicata nei circuiti turistici, sostegni ingresso del territorio

“Nuove forme di sostegno all’ingresso del territorio della Basilicata, dei circuiti turistici nazionali e internazionali” è il titolo di un convegno che si terrà nell’ambito della Bit di Milano.

L’iniziativa, promossa dal Gal – La Cittadella del Sapere, avrà luogo il prossimo 11 aprile alle ore 16:15, presso la Sala Coral 1 del Padiglione 4, Fieramilanocity.

L’oggetto al centro del convegno sarà la promozione dell’area Sud e in particolare di Maratea, per quanto concerne le produzioni cinematografiche e televisive, gli eventi e l’alta velocità. In apertura è previsto il saluto di Franco Muscolino, Presidente del Gal La cittadella del Sapere; Beatrice Bulgari, Presidente della Fondazione in Between Art Film; Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea.

Dopodiché, interverranno: Antonella Caramia, Presidente dell’associazione Cinema Mediterraneo; Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia; Simone Giacobini, CEO della Stardust (la più grande società di influencer a livello europeo); Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction; Antonio Nicoletti, direttore generale di APT Basilicata.

A moderare il convegno ci sarà Barbara Tarricone Hamilton, giornalista di Sky. La presenza del Gal Cittadella del Sapere alla Bit di Milano, inoltre, è finalizzata a incontri con tour operator e addetti ai lavori.