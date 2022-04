Ruvo di Puglia e Bitonto protagoniste della convention annuale di Alce Nero

Un viaggio tra le terre del marchio, tra visite guidate, esperienze culinarie e una convention nel Nuovo Teatro Comunale. È il programma della tre giorni di convention che Alce Nero, storica azienda del biologico fondata nel 1978 e con sede a Castel San Pietro Terme (Bologna), ha in programma da venerdì 8 a domenica 10 aprile tra Ruvo di Puglia e Bitonto.

Più di 60 i dipendenti dell’azienda che, insieme al Presidente e ai vertici aziendali, nel prossimo fine settimana giungeranno in Puglia per far visita al socio Finoliva – azienda bitontina che da anni produce l’olio extra vergine di oliva biologico a marchio Alce Nero – e per conoscere da vicino le persone, e i valori che rendono possibile la nascita di un prodotto considerato, a tutti gli effetti, un’eccellenza italiana.

Il Bio Distretto delle Lame, infatti, rappresenta una delle filiere più significative e numerose per un modello dimodello di business unico come quello del marchio bolognese, capace di integrare al suo interno più di mille agricoltori e trasformatori in Italia e 10.000 piccole imprese famigliari nel Centro e Sud America, espressione dei 10 grandi soci che compongono la Spa.

Sono proprio alcuni di questi produttori che il 9 aprile si incontreranno per confrontarsi sulla visione comune che li vede impegnati da anni in un biologico autentico.

Il programma prevede la visita guidata all’uliveto, al frantoio e allo stabilimento produttivo di Finoliva Global Service, oltre ad un momento di convention aziendale che si terrà, nel pomeriggio di sabato 9 aprile, nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.

Un evento corale che l’azienda ha voluto organizzare come occasione per riunire tutti i dipendenti e gli attori coinvolti nella filiera dopo i due difficili anni di pandemia.

Anche per questa ragione, la tre giorni prevede una serie di attività che consentano a tutti i partecipanti di scoprire e conoscere il territorio e le sue tradizioni: dalla visita alla Cattedrale di Bitonto ad una passeggiata sulla Murgia fino al laboratorio che li vedrà cimentarsi nella preparazione di una pietanza simbolo della cucina tradizionale pugliese.

E ancora, la convention rappresenta l’occasione per accendere un riflettore sul valore del Bio Distretto delle Lame, che include i Comuni di Bitonto e Ruvo di Puglia per un’estensione di 40.000 ettari.

Un’area centrale per la produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità, uva da vino e uva da tavola, mandorle, ciliegie e grano duro, grazie alla vocazione naturale verso un’agricoltura sostenibile.

Una realtà non solo agricola, ma nata allo scopo di valorizzare il territorio e la produzione agricola sostenibile e di qualità, obiettivi perseguiti grazie all’associazione fra enti comunali, produttori singoli o associati, aziende di confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli, cooperative sociali, associazioni culturali e pro-loco.