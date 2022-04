Leonardo Spa Pomezia, Spera (Ugl): “No alla chiusura. Sciopero martedì 12 aprile con manifestazione davanti a Regione Lazio”

“L’Ugl Metalmeccanici sostiene le lavoratrici e i lavoratori, nella loro lotta e nelle loro proposte, contro la chiusura del sito Leonardo SpA di Pomezia e per convincere l’azienda a rivedere un piano sconsiderato, finalizzato soltanto a togliere operatività dal territorio in favore di altri”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, annunciando “un percorso di mobilitazione a difesa del sito laziale che prevede, intanto, uno sciopero di 8 ore per il prossimo martedì 12 aprile con manifestazione davanti alla Regione Lazio”.

Per il sindacalista, “le ragioni aziendali messe sul tavolo della trattativa non solo suonano inadeguate, ma lasciano facilmente presagire che, dietro al concetto di ottimizzazione, si nascondano processi di riduzione dei costi in particolare degli appalti, ad esempio. Non solo, l’eventuale uscita di Leonardo dallo stabilimento di Pomezia, oltre a disperdere le alte professionalità in esso presenti, frenerà la possibilità di ripresa dell’intero territorio, portando anche a ridimensionare la presenza di aziende qualificate e dei relativi livelli occupazionali, quantificabili in centinaia di posti di lavoro nell’indotto. Ciò non deve accadere – conclude Spera -, perché l’industria del territorio è già da tempo duramente segnata da troppe crisi aziendali”.