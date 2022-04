VACCINAZIONI E TEST COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 1° APRILE

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 marzo, sono state effettuate 263 vaccinazioni.

A ieri sono 467.898 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.099 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 351.903 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.147 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 108 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.549 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.078 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 622 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi relativi a persone residenti una a Matera e l’altra a Castronuovo Sant’Andrea.