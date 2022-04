Tre autori per il ”Nicola Sole. Che non ti aspetti”: a Senise la presentazione della raccolta di saggi

Togliere dalla polvere il poeta senisese Nicola Sole; lì dove la polvere è rappresentata dallo stigma, ”ideologico perlopiù”, di De Sanctis.

Un viaggio per raccontare il Sole ”che non ti aspetti” e nel quale il lettore sarà accompagnato da 3 autori, che rappresentano 3 mondi diversi e complemetari, come differenti e complementari sono i punti di vista e i percorsi che motivano l’inchiostro sulle pagine bianche.

Si chiama, appunto, ”Nicola Sole. Che non ti aspetti- Atlantismo Solidarismo Coscienzialismo” ed è una raccolta di saggi edito da Robin e scritto a 6 mani: Filippo Gazzaneo, docente di filosofia e storia nel liceo classico “Isabella Morra” di Senise; Pasquale Carluccio, appassionato della ricerca storica e cultore della storia del diritto; la giovanissima Maddalena Bellusci, che frequenta il quinto anno del liceo Classico Isabella Morra di Senise.

Il libro sarà presentato a Senise sabato 2 aprile alle ore 18.30 nella sala convegni del Complesso Monumentale di San Francesco.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Senise e dal Rotary Club Senise-Sinnia. Proprio il Rotary senisese vuole così concludere le iniziative dedicate al Bicentenario dalla Nascita del poeta Nicola Sole, cominciate il 31 marzo 2021.