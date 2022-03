Urgo, Futsal Senise: “Salvezza? Non faccio calcoli . Torremaggiore? Sarà dura’

“Ci stiamo allenando bene per preparare la prossima difficile gara che sarà una nuova finale in chiave salvezza”.

Seconda settimana di stop del campionato di serie B di futsal maschile con il Futsal Senise che lavora in modo per farsi trovare pronto alla delicata sfida con il Torremaggione. A tracciare un punto sulla situazione è il Direttore Salvatore Urgo:

Il Torremaggiore un avversario molto insidioso…:

“Con questa formazione all’andata pareggiammo. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma proveremo a fare risultato. Si tratta di una bella squadra con tanti stranieri validi. Non si trovano per caso al terzo posto…”.

Calendario e classifica…:

“Salvezza? Non faccio calcoli. In casa cercheremo di non far passare nessuno: sarebbe già una buona cosa. Nel finale di stagione potremmo affrontare già squadre salve ma che sono convinto che non regaleranno niente”.

Sosta utile?:

“Stiamo avendo modo di recuperare qualche acciaccato. Peccato perchè dopo la sfida con il Torremaggiore il campionato si fermerà di nuovo per la Pasqua”.