Instagram renderà più semplice supportare le campagne social Basterà cliccare sugli hashtag per creare post di donazioni

MILANO, 29 MAR – Instagram sta testando una nuova funzionalità che darà la possibilità agli iscritti di sostenere cause e campagne sociali, direttamente dalla propria bacheca.

Con un aggiornamento del cosiddetto “feed” dei post, basterà cliccare su un hashtag che si riferisce ad una campagna per accedere a opzioni a supporto.

Ad esempio, l’opportunità di inviare, tramite messaggi diretti, lo slogan della causa o avviare una raccolta fondi automatica, senza che l’utente debba fare nulla. Il post originale conterrà già il link per inviare aiuti economici ed eventuali materiali informativi a supporto.

Attualmente, Meta, che controlla Instagram, Facebook e WhatsApp, sta svolgendo dei test su pochi hashtag, come #BlackLivesMatter, #climatecrisis e #womensrights. Instagram ha affermato di essersi consultata con un gruppo di organizzazioni pertinenti, tra cui Glaad e Naacp, rispettivamente per l’attivismo Lgbt e diritti civili degli afro-americani, per decidere quali movimenti supportare, anche a seconda delle donazioni ricevute.

Il gigante dei social media collaborerà con altri enti per ampliare la portata di condivisione di argomenti idonei, seguendo trend nazionali e globali.

L’esperimento non è nuovo nel mondo dei social network. TikTok permette già di supportare varie cause, con gli sticker per le donazioni, lanciati ad aprile del 2020, con partnership dedicate, tra cui quella a favore della Croce Rossa Italiana, per chi aveva riportato danni sanitari ed economici come conseguenza del Covid-19.

