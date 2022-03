Ucraina: Casellati, unità e credibilità Ue siano stella polare

ROMA, Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, durante la Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea in corso in Slovenia.

Come riferisce una nota di Palazzo Madama, al centro dei colloqui ci sono stati la politica di migrazione e asilo europea, il sostegno al percorso europeo dell’Ucraina e le preoccupazioni di sicurezza al confine meridionale dell’Europa.

Per il presidente del Senato, “un’Europa soggetto unitario e credibile nella politica estera e nella difesa europea deve essere la stella polare della nostra azione politica” in quanto “condizione essenziale per poter difendere i nostri valori di libertà, democrazia, sviluppo sociale ed economico per i nostri popoli e per i nostri vicini”. I due presidenti torneranno a incontrarsi il 5 maggio a Roma.

ANSA